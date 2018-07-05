51 россиянину закрыли дорогу в спорт

ВФЛА: IAAF с января отказала в получении нейтрального статуса 51 российскому легкоатлету

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) с начала 2018 года отклонила заявки 51 российского спортсмена, желающего получить нейтральный статус, необходимый для выступления на международных стартах. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.