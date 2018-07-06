Кировские спортсмены стали победителями первенства Европы по тяжелой атлетике

Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей проходило в Каунасе (Латвия), сообщили в пресс-службе правительства области.

В соревнованиях приняли участие сборные команды из девяти стран — Англии, Ирландии, Латвии, Литвы, России, Франции, Казахстана, Украины и Эстонии. За звание сильнейших тяжелоатлетов Европы приехали побороться около 180 спортсменов. Кировчане привезли домой четыре золотые медали.

Россию на турнире представила сборная из 34 спортсменов. В составе команды выступили три воспитанника кировской спортивной школы «Юность»: мастера спорта Егор Демышев и Дмитрий Дунаев и кандидат в мастера спорта Мария Лаптева. Соревнования проводились среди юношей и девушек по двум возрастным категориям — младшей (14-16 лет) и старшей (16-18 лет).

Кировские спортсмены, выступавшие в старшей возрастной категории, оказались сильнейшими на этом турнире. В результате состязаний Егор Демышев, выступавший с упражнением «толчок двух гирь по длинному циклу», выполнил 118 подъемов гирь весом 24 кг. Тяжелоатлет стал абсолютным победителем первенства. Кроме того Егор Демышев выступил за сборную страны в эстафете, что принесло ему дополнительную золотую медаль.

Дмитрий Дунаев выступил по программе двоеборья, выполнив два классических упражнения — «толчок» и «рывок». Спортсмен толкнул гирю 130 раз и вырвал 210 раз, завоевав золотую медаль турнира. Тяжелоатлетка Мария Лаптева подняла гирю весом 16 кг 207 раз, что принесло девушке победу в соревновании. На выступление спортсменов отводилось не более 10 минут.

Тренер тяжелоатлетов Евгений Малков рассказал, что перед турниром спортсмены много тренировались и приняли участие в сборах, которые прошли в Алуште:

«Конкуренция на соревнованиях была очень серьезной, самыми сильными нашими соперниками, на мой взгляд, были хозяева турнира и спортсмены из Англии и Ирландии. Я был уверен, что ребята покажут хорошие результаты. Мария и Егор уже имеют за плечами богатый соревновательный опыт — они выступают на первенстве Европы не в первый раз».

По результатам соревнований сильнейшей командой стала сборная России, на втором месте оказались спортсмены из Литвы, «бронза» — у команды из Латвии.

В настоящее время спортсмены вернулись в Киров и продолжают подготовку к Кубку России по тяжелой атлетике, который пройдет в сентябре этого года в Алуште.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области