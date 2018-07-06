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Олимпийские чемпионы приехали в гости к школьникам из Куркина
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Олимпийские чемпионы приехали в гости к школьникам из Куркина 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В рамках программы «Московская смена», которая действует на базе школы № 1387 района Куркино со школьниками пообщались известные спортсмены, олимпийские чемпионы.
— В первый день «Московской смены» в гости к ребятам приехали олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Елена Шаламова и Мария Нетесова, — рассказали в школе.
В Субботу, 7 июля, в гости к ребятам приедет тренер олимпийских чемпионов по баскетболу Евгений Гомельский. Состоится беседа о популярном фильме «Движение вверх» и победах наших баскетболистов на Олимпийский играх. (ск)
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