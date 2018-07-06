Олимпийские чемпионы приехали в гости к школьникам из Куркина

В рамках программы «Московская смена», которая действует на базе школы № 1387 района Куркино со школьниками пообщались известные спортсмены, олимпийские чемпионы.

— В первый день «Московской смены» в гости к ребятам приехали олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Елена Шаламова и Мария Нетесова, — рассказали в школе.