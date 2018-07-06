Макаренко и Васейкина стали чемпионами России в легкоатлетическом многоборье 

В Смоленске прошёл чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям. В десятиборье победу одержал Артём Макаренко. Вторым стал Артём Лукьяненко, третьим — Евгений Лиханов. В семиборье первенствовала Виктория Васейкина. Второе место заняла Александра Бутвина, третье — Мария Павлова.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России по многоборьям. Смоленск
Мужчины. Десятиборье
1. Артём Макаренко — 7925.
2. Артём Лукьяненко — 7813.
3. Евгений Лиханов — 7708.
Женщины. Семиборье
1. Виктория Васейкина — 5743.
2. Александра Бутвина — 5719.
3. Мария Павлова — 5692.