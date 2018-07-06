Макаренко и Васейкина стали чемпионами России в легкоатлетическом многоборье

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Прыгунья с шестом Сидорова стала 3-й на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швейцарии

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