Исинбаева гордится успехом сборной России на домашнем ЧМ-2018

Российская легкоатлетка, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева прокомментировала выступление сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018. Слова двукратной олимпийской чемпионки приводит ТАСС

"Скажу честно, к началу чемпионата мира я скептически относилась к нашим перспективам, с их первыми победами мы думали — может это случайность, может соперник слаб, может просто родные стены помогают?

Но они слышали своих болельщиков, слышали всю страну. В моем восприятии сборной переломным моментом стал матч с испанцами — они не поиграть в футбол вышли, они шли за победой, каждый отдал все и шел до конца", — сказала Исинбаева.

Также Исинбаева отметила, что гордится тем, что к такому результату национальную команду привел отечественный тренер — Станислав Черчесов

Ранее сборная России прилетела в Москву после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии.