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Исинбаева гордится успехом сборной России на домашнем ЧМ-2018
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Исинбаева гордится успехом сборной России на домашнем ЧМ-2018 

Газета.Ru 8 июля 2018
Фото: РИА Новости
Российская легкоатлетка, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева прокомментировала выступление сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018. Слова двукратной олимпийской чемпионки приводит ТАСС.
"Скажу честно, к началу чемпионата мира я скептически относилась к нашим перспективам, с их первыми победами мы думали — может это случайность, может соперник слаб, может просто родные стены помогают?
Но они слышали своих болельщиков, слышали всю страну. В моем восприятии сборной переломным моментом стал матч с испанцами — они не поиграть в футбол вышли, они шли за победой, каждый отдал все и шел до конца", — сказала Исинбаева.
Также Исинбаева отметила, что гордится тем, что к такому результату национальную команду привел отечественный тренер — Станислав Черчесов.
Ранее сборная России прилетела в Москву после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии.
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