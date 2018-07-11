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Тарабин победил в метании копья на 2-м этапе Кубка России по лёгкой атлетике
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Тарабин победил в метании копья на 2-м этапе Кубка России по лёгкой атлетике 

Чемпионат.com 23 часа назад
Фото: Жуковский.life
Бронзовый призёр чемпионата мира—2013 по метанию копью Дмитрий Тарабин выиграл соревнования на втором этапе Кубка России по лёгкой атлетике в Жуковском. Ему удалось опередить Владислава Панасенкова и Сергея Слюсаренко.
Лёгкая атлетика. Кубок России. Второй этап. Жуковский
Мужчины. Метание копья
1. Дмитрий Тарабин — 80,87 м  2. Владислав Панасенков — 74,31  3. Сергей Слюсаренко — 63,23  Бег. 100м
1. Денис Огарков — 10,43  2. Павел Вручинский — 10,44  3. Дмитрий Лопин — 10,47  Женщины. Метание копья
1. Екатерина Старыгина — 56,21 м  2. Елизавета Портикова — 44,47  3. Полина Сочнова — 41,50  Бег. 100м
1. Кристина Сивкова — 11,48  2. Анастасия Григорьева — 11,64  3. Елена Черняева — 11,65  Бег. 1500 метров
1. Елена Мурашова — 4.10,41  2. Инесса Гусарова — 4.10,93  3. Екатерина Соколова — 4.12.48  Прыжки в высоту
1. Татьяна Одинева — 1,85 м  2. Светлана Николенко — 1,82  3. Екатерина Степанова — 1,82  Толкание ядра
1. Евгения Соловьёва — 17,37 м  2. Алена Бугакова — 17,34  3. Валерия Зырянова — 16,66
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