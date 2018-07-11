Тарабин победил в метании копья на 2-м этапе Кубка России по лёгкой атлетике 

Бронзовый призёр чемпионата мира—2013 по метанию копью Дмитрий Тарабин выиграл соревнования на втором этапе Кубка России по лёгкой атлетике в Жуковском. Ему удалось опередить Владислава Панасенкова и Сергея Слюсаренко.
Лёгкая атлетика. Кубок России. Второй этап. Жуковский
Мужчины. Метание копья
1. Дмитрий Тарабин — 80,87 м 2. Владислав Панасенков — 74,31 3. Сергей Слюсаренко — 63,23 Бег. 100м
1. Денис Огарков — 10,43 2. Павел Вручинский — 10,44 3. Дмитрий Лопин — 10,47 Женщины. Метание копья
1. Екатерина Старыгина — 56,21 м 2. Елизавета Портикова — 44,47 3. Полина Сочнова — 41,50 Бег. 100м
1. Кристина Сивкова — 11,48 2. Анастасия Григорьева — 11,64 3. Елена Черняева — 11,65 Бег. 1500 метров
1. Елена Мурашова — 4.10,41 2. Инесса Гусарова — 4.10,93 3. Екатерина Соколова — 4.12.48 Прыжки в высоту
1. Татьяна Одинева — 1,85 м 2. Светлана Николенко — 1,82 3. Екатерина Степанова — 1,82 Толкание ядра
1. Евгения Соловьёва — 17,37 м 2. Алена Бугакова — 17,34 3. Валерия Зырянова — 16,66