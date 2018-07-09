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Алена Бугакова из Тверской области вновь стала лучшей в России среди юниоров в толкании ядра
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Алена Бугакова из Тверской области вновь стала лучшей в России среди юниоров в толкании ядра 

tvernews.ru 5 часов назад
Фото: tvernews.ru
Первенство России по легкой атлетике среди юниоров проходило в Челябинске с 6 по 8 июля. Состязания по толканию ядра состоялись в первый день соревнований и представительница Верхневолжья, мастер спорта России, Алена Бугакова заняла 1 место обойдя 11 претенденток на победу, сообщают в пресс-службе правительства области.
Двумя неделями ранее она стала лучшей на чемпионате Москвы по легкой атлетике.
Алёна Бугакова — рекордсменка России среди юниоров, многократная рекордсменка России среди девушек в толкании ядра.
В 2014 году спортсменка стала серебряным призёром Первенства мира, в 2015-м завоевала второе место на чемпионате Европы среди юниоров и на первенстве России.
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