Золото и две бронзы завоевали нижегородские легкоатлеты на чемпионате России

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали нижегородские легкоатлеты на чемпионате России среди юниоров до 23 лет, проходившем с 6 по 8 июля в Челябинске.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Нижегородской области, победу в метании диска одержала нижегородка Надежда Деркач.

В пятой попытке она отправила снаряд на отметку 53 м 10 см и более чем на полтора метра обошла ближайшую соперницу — представляющую Москву и Санкт-Петербург Анастасию Витюгову. Тройку призеров замкнула метательница из Краснодарского края Алёна Белякова.

Также две бронзовые медали завоевали Екатерина Тюрина (400 метров с барьерами) и Марина Сизова (100 м).

Ранее сообщалось, что нижегородская метательница завоевала золото на чемпионате России.