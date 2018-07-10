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Золото и две бронзы завоевали нижегородские легкоатлеты на чемпионате России
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Золото и две бронзы завоевали нижегородские легкоатлеты на чемпионате России 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали нижегородские легкоатлеты на чемпионате России среди юниоров до 23 лет, проходившем с 6 по 8 июля в Челябинске.
Как сообщает Федерация легкой атлетики Нижегородской области, победу в метании диска одержала нижегородка Надежда Деркач.
В пятой попытке она отправила снаряд на отметку 53 м 10 см и более чем на полтора метра обошла ближайшую соперницу — представляющую Москву и Санкт-Петербург Анастасию Витюгову. Тройку призеров замкнула метательница из Краснодарского края Алёна Белякова.
Также две бронзовые медали завоевали Екатерина Тюрина (400 метров с барьерами) и Марина Сизова (100 м).
Ранее сообщалось, что нижегородская метательница завоевала золото на чемпионате России.
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