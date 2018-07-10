Сегодня в финском Тампере стартует чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров

ИААФ одобрила 19 россиян для выступления в нейтральном статусе на этом старте, но в Финляндию отправились всего 9 человек.

В соревнованиях примут участие:

1. Диана Адасько (тройной прыжок)

4. Степан Кекин (многоборье)

5. Елизавета Бондаренко (шест)

8. Алина Шаркова (400 м c/б)

9. Мария Кочанова (высота)

Разрешение на Елизавету Бондаренко пришло отдельно в последний момент и победительница чемпионата России среди юниоров быстро собрала все необходимые документы для поездки, сообщает rusathletics.com. Таким образом, в прыжке с шестом выступят две россиянки: Елизавета Бондаренко и Аксана Гатауллина. ИААФ одобрила еще одну нашу прыгунью с шестом Полину Кнороз, но от одной страны могут выступать только два участника в каждом виде.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Тампере с 10 по 15 июля.