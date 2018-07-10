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Сегодня в финском Тампере стартует чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров
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Сегодня в финском Тампере стартует чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
ИААФ одобрила 19 россиян для выступления в нейтральном статусе на этом старте, но в Финляндию отправились всего 9 человек.
В соревнованиях примут участие:
1. Диана Адасько (тройной прыжок)
2. Алексей Фадеев (высота)
3. Аксана Гатауллина (шест)
4. Степан Кекин (многоборье)
5. Елизавета Бондаренко (шест)
6. Полина Миллер (200 м)
7. Николай Орлов (копье)
8. Алина Шаркова (400 м c/б)
9. Мария Кочанова (высота)
Разрешение на Елизавету Бондаренко пришло отдельно в последний момент и победительница чемпионата России среди юниоров быстро собрала все необходимые документы для поездки, сообщает rusathletics.com. Таким образом, в прыжке с шестом выступят две россиянки: Елизавета Бондаренко и Аксана Гатауллина. ИААФ одобрила еще одну нашу прыгунью с шестом Полину Кнороз, но от одной страны могут выступать только два участника в каждом виде.
Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Тампере с 10 по 15 июля.
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