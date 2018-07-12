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Ухов, Меньков, Лесной победили на втором этапе Кубка России по лёгкой атлетике
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Ухов, Меньков, Лесной победили на втором этапе Кубка России по лёгкой атлетике 

Чемпионат.com 11 часов назад
В Жуковском проходит второй этап Кубка России по лёгкой атлетике. В частности, в прыжках в высоту победил олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов.
Лёгкая атлетика. Кубок России. Жуковский. Мужчины 400 м 1. Михаил Филатов — 46,55. 2. Дмитрий Ефимов — 47,16. 3. Александр Буяновский — 47,39.
1500 м 1. Алексей Попов — 3.43,70. 2. Дмитрий Неделин — 3.54,33. 3. Вячеслав Соколов — 3.45,80.
110 м с барьерами 1. Константин Шабанов — 13,66. 2. Филипп Шабанов — 13,93. 3. Владислав Зюков — 13,94.
3000 м с препятствиями 1. Ильгизар Сафиуллин — 8.49,43. 2. Виталий Забралов — 8.56,94. 3. Артур Бурцев — 9.01,48.
Длина 1. Александр Меньков — 7,86. 2. Александр Петров — 7,61. 3. Артём Примак — 7,58.
Высота 1. Иван Ухов — 2,26. 2. Семён Поздняков — 2,24. 3. Никита Анищенков — 2,22.
Шест 1. Георгий Горохов — 5,55. 2. Евгений Лукьяненко — 5,55. 3. Илья Просвирин — 5,30.
Диск 1. Алексей Худяков — 63,08. 2. Виктор Бутенко — 61,10. 3. Николай Седюк — 59,17.
Ядро 1. Александр Лесной — 21,37. 2. Максим Афонин — 20,16. 3. Константин Лядусов — 19,95.
Женщины. 400 м 1. Юлия Спиридонова — 52,07. 2. Анна Попова — 54,45. 3. Оксана Дуга — 54,70.
100 м с барьерами 1. Нина Морозова — 13,28. 2. Екатерина Галицкая — 13,29. 3. Анастасия Николаева — 13,31.
3000 м с препятствиями 1. Екатерина Ивонина — 9.24,39. 2. Алсу Богданова — 10.00,96. 3. Валерия Мара — 10.45,43.
Длина 1. Елена Соколова — 6,50. 2. Екатерина Халютина — 6,48. 3. Александра Евстюнина — 6,38.
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