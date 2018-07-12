Ухов, Меньков, Лесной победили на втором этапе Кубка России по лёгкой атлетике 

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Усильос: внуки наблюдали за успехом Гебрзихаир на молодёжном ЧМ

Чебет, Кипруто и Блигно — первые победители молодёжного ЧМ по лёгкой атлетике

Комарова — 4-я в семиборье на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике