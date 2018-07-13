Ефимова, Юрченко, Царёва, Полищук победили на 2-м этапе КР по лёгкой атлетике 

В Жуковском завершился второй этап Кубка России по лёгкой атлетике. В частности, в беге на 200 м победили Александр Ефимов и Анастасия Полищук. В тройном прыжке лучшими стали Александр Юрченко и Ольга Вельмяйкина. Лёгкая атлетика. Кубок России. Жуковский Мужчины. 200 м 1. Александр Ефимов — 20,74. 2. Павел Савин — 20,86. 3. Антон Новиков — 21,06.
800 м 1. Данил Переметов — 1.48,13. 2. Алексей Бутранов — 1.48,74. 3. Николай Вербицкий — 1.48,87.
5000 м 1. Алексей Дорофеев — 13.55,87. 2. Александр Рязанцев — 14.26,20. 3. Сергей Котов — 15.12,79.
Эстафета 4х100 м 1. Москва — 40,10. 2. Ульяновская область — 40,12. 3. Брянская область — 40,89.
Эстафета 4х400 м 1. Москва — 3.20,23. 2. Владимирская область — 3.25,76.
400 м с барьерами 1. Никита Андрианов — 50,80. 2. Иван Логинов — 51,02. 3. Роман Чубровский — 51,34.
Тройной прыжок 1. Александр Юрченко — 17,15. 2. Сергей Лаптев — 16,12. 3. Илья Глазунов — 16,05.
Молот 1. Евгений Коротовский — 76,84. 2. Сергей Литвинов — 74,46. 3. Денис Лукьянов — 74,32. Женщины. 200 м 1. Анастасия Полищук — 23,37. 2. Елена Черняева — 23,48. 3. Вера Алымова — 23,56.
5000 м 1. Наталья Колоскова — 15.42,04. 2. Анна Белокобыльская — 16.08,84. 3. Елизавета Пахомова — 16.18,10.
Эстафета 4х100 м 1. Москва — 46,33. 2. Курская область — 47,62.
Эстафета 4х400 м 1. Москва-1 — 3.39,86. 2. Москва-2 — 3.43,20. 3. Московская область — 3.43,84.
400 м с барьерами 1. Валерия Храмова — 56,69. 2. Вера Рудакова — 57,54. 3. Елизавета Аникиенко — 59,00.
Тройной прыжок 1. Ольга Вельмяйкина — 13,46. 2. Александра Красина — 12,94. 3. Маргарита Белевская — 12,78.
Молот 1. Елизавета Царёва — 73,09. 2. Наталья Полякова — 67,48. 3. Софья Палкина — 66,24.