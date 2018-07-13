Ефимова, Юрченко, Царёва, Полищук победили на 2-м этапе КР по лёгкой атлетике 

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Усильос: внуки наблюдали за успехом Гебрзихаир на молодёжном ЧМ

Комарова — 4-я в семиборье на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике

Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе КР по лёгкой атлетике