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IAAF допустила к международным соревнованиям пятерых российских легкоатлетов
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IAAF допустила к международным соревнованиям пятерых российских легкоатлетов 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пятеро российских легкоатлетов получили индивидуальный допуск к международным соревнованиям от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Допуск получили Ринас Ахмадеев (10 000 м, полумарафон), Артем Алексеев (марафон), Артем Денмухаметов (бег на 400 м, 4x400 м), Денис Лукьянов (метание молота), Елизавета Царева (метание молота).
Также стало известно, что шестеро спортсменов получили от IAAF отказ.
Отказ от IAAF получили Вероника Червинская (бег на 100 м с барьерами), Кирилл Фролов (спортивная ходьба), Екатерина Ивонина (бег на 3000 м с препятствиями), Анна Авдеева (метание ядра), Елена Машинистова и Максим Юнякин (оба — прыжки в длину).
Всего на сегодняшний день в 2018 году допуск на выступление на международных стартах в нейтральном статусе (все старты 2018 года или отдельные старты 2018 года) получили 72 российских легкоатлета. Как сообщает ВФЛА, отказ в допуске на выступление на международных стартах в нейтральном статусе получили 57 российских легкоатлетов.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.
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