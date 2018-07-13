IAAF допустила к международным соревнованиям пятерых российских легкоатлетов

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Пятеро российских легкоатлетов получили индивидуальный допуск к международным соревнованиям от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Также стало известно, что шестеро спортсменов получили от IAAF отказ.

Всего на сегодняшний день в 2018 году допуск на выступление на международных стартах в нейтральном статусе (все старты 2018 года или отдельные старты 2018 года) получили 72 российских легкоатлета. Как сообщает ВФЛА, отказ в допуске на выступление на международных стартах в нейтральном статусе получили 57 российских легкоатлетов.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.