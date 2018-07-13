Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ

Внешность спортсменки из Эфиопии спровоцировала скандал на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бегунья из Эфиопии Гирмавит Гебрзихаир выиграла «бронзу» на дистанции 5000 метров, установив при этом личный рекорд.

Внешность спортсменки вызвала подозрения: действительно ли девушке 16 лет, как написано в документах.

Представители эфиопской делегации утверждают, что Гирмавит родилась 21 ноября 2001 года, и может выступать на юниорских соревнованиях еще два года.

В юниорском и молодежном спорте фальсификации документов случаются нередко, пишет «Спорт-Экспресс». В этом возрасте даже один год может иметь решающее значение.