Ещё
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Twitter
Внешность спортсменки из Эфиопии спровоцировала скандал на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров, сообщает «Спорт-Экспресс».
Бегунья из Эфиопии Гирмавит Гебрзихаир выиграла «бронзу» на дистанции 5000 метров, установив при этом личный рекорд.
Внешность спортсменки вызвала подозрения: действительно ли девушке 16 лет, как написано в документах.
Представители эфиопской делегации утверждают, что Гирмавит родилась 21 ноября 2001 года, и может выступать на юниорских соревнованиях еще два года.
В юниорском и молодежном спорте фальсификации документов случаются нередко, пишет «Спорт-Экспресс». В этом возрасте даже один год может иметь решающее значение.
Комментарии56
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»100
Мутко попал в немилость ФИФА34
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ23
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России295
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение