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Легкоатлетка Мария Кучина не смогла выиграть 46 старт подряд
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Легкоатлетка Мария Кучина не смогла выиграть 46 старт подряд 

Newsru.com 37 минут назад
Фото: Newsru.com
Российская прыгунья в высоту Мария Кучина (в замужестве — Ласицкене) заняла третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в столице Марокко Рабате. Российская легкоатлетка не смогла выиграть турнир впервые с июня 2016 года, прервав серию из 45 побед.
Россиянка разделила третье место с украинской легкоатлеткой Екатериной Табашник. Обе с первой попытки взяли высоту 1,90 м, но не смогли преодолеть планку на высоте 1,94 м. Победила болгарка Мирела Демирева (1,94), второй стала украинка Юлия Левченко (1,94 со второй попытки).
Последний раз Кучина не смогла одержать победу на соревнованиях на чемпионате России в Чебоксарах 23 июня 2016 года, заняв второе место с результатом (1,96). Победила тогда олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Чичерова (1,98).
С тех пор Мария не уступила ни одного старта, выиграв 45 турниров подряд. За этот период она выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы «Бриллиантовой лиги», в которых принимала участие.
Кучина является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, также россиянка стала победительницей финала «Бриллиантовой лиги» 2017 года. Ей принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапах «Бриллиантовой лиги» — 16.
Отметим, что Марию, которая в прошлом сезоне выиграла все старты,
не захотели признавать
лучшей легкоатлеткой Европы, а затем ей  не нашлось места в финальной тройке
номинанток на звание легкоатлетки мира 2017 года.
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