Бегунья из России, выступавшая не на своей дистанции, стала 4-й на молодёжном ЧМ

Российская легкоатлетка Полина Миллер заняла четвёртое место в беге на дистанции 200 м на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Тампере (Финляндия). Ранее стало известно, что 18-летнюю Миллер по ошибке заявили на 200 м, хотя она специализируется на дистанции вдвое длиннее. Лёгкая атлетика. Молодёжный чемпионат мира. Тампере, Финляндия Девушки. Бег, 200 м 1. Бриана Уильямс (Ямайка) — 22,50 2. Лорен Рейн Уильямс (США) — 23,09 3. Мартина Котвила (Польша) — 23,21 4. Полина Миллер (Россия) — 23,32.