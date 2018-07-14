Ещё
Бегунья из России, выступавшая не на своей дистанции, стала 4-й на молодёжном ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бегунья из России, выступавшая не на своей дистанции, стала 4-й на молодёжном ЧМ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российская легкоатлетка Полина Миллер заняла четвёртое место в беге на дистанции 200 м на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Тампере (Финляндия).
Ранее стало известно, что 18-летнюю Миллер по ошибке заявили на 200 м, хотя она специализируется на дистанции вдвое длиннее.
Лёгкая атлетика. Молодёжный чемпионат мира. Тампере, Финляндия
Девушки. Бег, 200 м  1. Бриана Уильямс (Ямайка) — 22,50  2. Лорен Рейн Уильямс (США) — 23,09  3. Мартина Котвила (Польша) — 23,21  4. Полина Миллер (Россия) — 23,32.
Чемпионат.com: последние новости
Прыгунья в высоту Ласицкене прервала серию из 45 побед кряду Прыгун с шестом Моргунов занял 3-е место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате Легкоатлет из Ямайки, ставший бронзовым призёром Лондона, дебютирует в регби-7
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов дал жесткий ответ после вылета с ЧМ27
Определен бронзовый призер ЧМ-201819
Врач оставил парализованную чемпионку без 37 миллионов6
ФИФА вынес вердикт англичанам11
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды90
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Черчесов дал жесткий ответ после вылета с ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение