Шляхтин: российская легкая атлетика с осторожным оптимизмом ждет июльского совета IAAF

КАЗАНЬ, 19 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проделала очень большую работу по своему реформированию, поэтому ждет с осторожным оптимизмом июльского совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будет рассмотрен вопрос возможности восстановления ВФЛА в своих правах. Об этом Шляхтин сообщил журналистам.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом . Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном , которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.

"Мы проделали большую работу, находимся в постоянном контакте с Руне Андерсеном и Джонатаном Тэйлором , — заметил Шляхтин. — Ждем июльский совет IAAF с осторожным оптимизмом", — подчеркнул Шляхтин.

"IAAF получила от нас всю недостающую информацию по тем пунктам дорожной карты, которые были не до конца реализованы. Речь идет об отстранении от работы на законодательном уровне временно отстраненных тренеров, урегулировании финансовых вопросов, по делу тренера Виктора Чегина ", — подытожил глава ВФЛА.

Совет IAAF пройдет в Буэнос-Айресе. 27 июля Андерсен выступит с докладом перед советом о последних шагах по реформированию российской легкой атлетики. После этого члены совета рассмотрят возможность возвращения ВФЛА прежнего статуса.