Метательница диска Панова стала первой победительницей чемпионата России в Казани

КАЗАНЬ, 19 июля. / ТАСС /. Метательница диска Елена Панова , показавшая в лучшей попытке результат 59,17 метра, стала первой победительницей чемпионата России по легкой атлетике, который стартовал в Казани.

Второе место заняла Екатерина Строкова (58,50), третьей стала Юлия Мальцева (56,37), имеющая индивидуальный допуск к международным стартам от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Мальцева, ранее выполнившая норматив для участия в августовском чемпионате Европы в Берлине, в настоящее время занимает седьмое место в европейском рейтинге этого сезона (лучший результат — 61,25). Панова, не получившая до сих пор допуска от IAAF, пока на третьем месте в этом рейтинге (63,92). Лидирует хорватка Сандра Перкович (71,38).

В беседе с журналистами Панова сообщила, что сохраняет надежду получить от IAAF допуск и выступить на ЧЕ в Берлине, который пройдет с 6 по 12 августа.