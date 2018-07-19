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Метательница диска Панова стала первой победительницей чемпионата России в Казани
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Метательница диска Панова стала первой победительницей чемпионата России в Казани 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Метательница диска Елена Панова, показавшая в лучшей попытке результат 59,17 метра, стала первой победительницей чемпионата России по легкой атлетике, который стартовал в Казани.
Второе место заняла Екатерина Строкова (58,50), третьей стала Юлия Мальцева (56,37), имеющая индивидуальный допуск к международным стартам от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Мальцева, ранее выполнившая норматив для участия в августовском чемпионате Европы в Берлине, в настоящее время занимает седьмое место в европейском рейтинге этого сезона (лучший результат — 61,25). Панова, не получившая до сих пор допуска от IAAF, пока на третьем месте в этом рейтинге (63,92). Лидирует хорватка Сандра Перкович (71,38).
В беседе с журналистами Панова сообщила, что сохраняет надежду получить от IAAF допуск и выступить на ЧЕ в Берлине, который пройдет с 6 по 12 августа.
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