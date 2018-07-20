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Всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов» состоятся 4-5 августа
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Всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов» состоятся 4-5 августа 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Байкал24.ru
В столице Приангарья на стадионе ИРНИТУ 4 и 5 августа состоятся Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал иркутских легкоатлетов», в которых примут участие около 300 спортсменов. Ожидается, что на соревнования приедут легкоатлеты из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского, Хабаровского и Алтайского краев, Республики Хакасия и других субъектов РФ.
— «Мемориал иркутских легкоатлетов» — это многолетняя традиция, позволяющая сохранить в памяти имена спортсменов, прославивших Иркутскую область своими победами на всероссийских и международных соревнованиях. Это дань памяти людям, которые своим профессионализмом и трудом приумножили славу иркутской школы легкой атлетики, — сказал заместитель министра спорта области Павел Богатырев.
В программу соревнований входит бег на следующие дистанции: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 метров, на 110 и 400 метров с барьерами, на 3000 метров с препятствиями. Участники также будут состязаться в прыжках в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке, метании диска и копья, толкании ядра. Соревнования пройдут в личном первенстве.
— Традиционно во Всероссийских соревнованиях «Мемориал иркутских легкоатлетов» принимают участие сильнейшие спортсмены из различных муниципальных образований Иркутской области. В этот раз должны приехать легкоатлеты не только из регионов Сибирского федерального округа, но и из Хабаровска, Владивостока и Благовещенска, — отметил главный судья соревнований Василий Шкурбицкий.
Всероссийские соревнования проводятся для увековечивания памяти иркутских легкоатлетов, таких как мастер спорта международного класса Александр Золотарев, заслуженный тренер СССР и России Валерий Авербух, мастер спорта СССР Евгений Авербух, мастер спорта СССР Владимир Беломестных, заслуженный работник физической культуры Иван Ермолаев, заслуженный тренер СССР Виктор Седых, мастер спорта Георгий Ивакин, заслуженный тренер России Владимир Караченцев и мастер спорта Александр Зябрев. Задачей соревнований также является повышение спортивного мастерства, укрепление дружеских связей между спортсменами и пропаганда здорового образа жизни.
Организаторы соревнований — министерство спорта Приангарья, Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области и Федерация легкой атлетики Иркутской области.
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