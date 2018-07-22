Борзаковский: чемпионат России по легкой атлетике в Казани прошел на очень высоком уровне

КАЗАНЬ, 22 июля. / ТАСС /. Завершившийся в воскресенье в Казани чемпионат России по легкой атлетике прошел на очень высоком уровне, главным его открытием стала юная бегунья на 400 метров Полина Миллер . Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

"Чемпионат России прошел на очень высоком уровне, результаты на этом турнире были показаны достойные, — считает Борзаковский. — Главным открытием стала юниорка Полина Миллер, которая стала чемпионкой страны, обойдя именитых соперниц. У нее еще мало международной соревновательной практики, и сейчас эта спортсменка собирается ехать на чемпионат Европы. Но я считаю, что в этом вопросе нужно быть очень аккуратным и понимать, что главным стартом является Олимпиада-2020".

"Но и многим взрослым нашим атлетам международная соревновательная практика также бы не помешала. Если бы, к примеру, наш бегун Владимир Никитин , установивший в Казани рекорд чемпионатов России в беге на 1500 метров, имел бы сейчас опыт выступлений с сильными зарубежными атлетами, то результат в Казани мог быть еще лучше", — продолжил главный тренер.

Борзаковский также отметил выступление в Казани толкателя ядра Александра Лесного , который, установил здесь личный рекорд. «У него в этом сезоне очень хорошая серия, поэтому я считаю, что он может смело бороться за медали чемпионата Европы», — сказал главный тренер.

"Я бы не сказал, что кто-то меня на этом чемпионате разочаровал, хотя у нас есть некоторые дисциплины, которые требуют усиления внимания. Например, в мужском метании копья, где есть явный лидер Дима Тарабин, а за ним практически нет никого. Нам надо подумать о том, как решить проблему резерва. Проблема еще заключается в том, что у ребят не всегда есть возможности для полноценных тренировок", — отметил Борзаковский.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Казани с 19 по 22 июля.