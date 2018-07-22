Борзаковский: чемпионат России по легкой атлетике в Казани прошел на очень высоком уровне 

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Завершившийся в воскресенье в Казани чемпионат России по легкой атлетике прошел на очень высоком уровне, главным его открытием стала юная бегунья на 400 метров Полина Миллер. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
"Чемпионат России прошел на очень высоком уровне, результаты на этом турнире были показаны достойные, — считает Борзаковский. — Главным открытием стала юниорка Полина Миллер, которая стала чемпионкой страны, обойдя именитых соперниц. У нее еще мало международной соревновательной практики, и сейчас эта спортсменка собирается ехать на чемпионат Европы. Но я считаю, что в этом вопросе нужно быть очень аккуратным и понимать, что главным стартом является Олимпиада-2020".
"Но и многим взрослым нашим атлетам международная соревновательная практика также бы не помешала. Если бы, к примеру, наш бегун Владимир Никитин, установивший в Казани рекорд чемпионатов России в беге на 1500 метров, имел бы сейчас опыт выступлений с сильными зарубежными атлетами, то результат в Казани мог быть еще лучше", — продолжил главный тренер.
Борзаковский также отметил выступление в Казани толкателя ядра Александра Лесного, который, установил здесь личный рекорд. «У него в этом сезоне очень хорошая серия, поэтому я считаю, что он может смело бороться за медали чемпионата Европы», — сказал главный тренер.
"Я бы не сказал, что кто-то меня на этом чемпионате разочаровал, хотя у нас есть некоторые дисциплины, которые требуют усиления внимания. Например, в мужском метании копья, где есть явный лидер Дима Тарабин, а за ним практически нет никого. Нам надо подумать о том, как решить проблему резерва. Проблема еще заключается в том, что у ребят не всегда есть возможности для полноценных тренировок", — отметил Борзаковский.
Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Казани с 19 по 22 июля.