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Российского легкоатлета дисквалифицировали за допинг
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Чемпион России 2016 года легкоатлет Копейкин дисквалифицирован за допинг 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российский прыгун в длину Василий Копейкин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Athletics Integrity Unit. Срок дисквалификации 30-летнего атлета будет отсчитываться с 4 мая 2017 года. В допинг-пробе спортсмена был обнаружен триметазидин.
Все результаты Василия с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года аннулированы. Копейкин — чемпион России по лёгкой атлетике 2016 года, двукратный победитель чемпионата России в помещении (2015, 2016).
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