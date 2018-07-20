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Бегунья Завьялова чувствует силы достичь тех результатов, которые были до отстранения
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Бегунья Завьялова чувствует силы достичь тех результатов, которые были до отстранения 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Российская бегунья Екатерина Завьялова (Поистогова), сумевшая на Олимпиаде-2012 выиграть серебро на дистанции 800 м, чувствует в себе силы после отбытия дисквалификации опять показывать те результаты, которые давали ей возможность быть в числе мировых лидеров. Об этом спортсменка сообщила журналистам.
Завьялова, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил завершился летом 2017 года, стала победительницей чемпионата России, пробежав 800 м за 2 минуты 00,80 секунды.
"Для меня этот результат оказался совершенно неожиданным, потому что в последнее время преследовали травмы. Еще месяц назад у меня был микронадрыв ахилла, и я не знала, что будет дальше. Сегодня я безумно счастлива, что опять стала чемпионкой России. Последний раз мне это удавалось сделать в 2012 году", — подчеркнула бегунья.
"Я очень мотивирована тем, что мне представилась возможность вернуться в спорт. Хочется достичь тех результатов, которые показывала несколько лет назад. Я чувствую в себе силы", — сказала спортсменка.
Завьялова пока не получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуска на международные старты. «Так как у меня было немало травм, я не очень рассчитывала в этом сезоне выступать на международных стартах, да и те секунды, которые показывала, не были достаточно высокими. Но заявление на допуск я отправила еще в январе, поэтому жду разрешения, с удовольствием выступлю за рубежом», — подытожила бегунья.
Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 12 августа.
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