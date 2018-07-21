Опять Макларен: у российского чемпиона нашли допинг

20 июля пресс-служба независимого органа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) опубликовала документ, где говорится об обвинении в применении запрещенных препаратов группы российских спортсменов.

В список попали 14 атлетов. 13 из них оказались под подозрением после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Любопытно, что только два российских спортсмена из 14-ти в настоящее время продолжают свою профессиональную карьеру — 32-летний прыгун в высоту Ухов и 31-летняя бегунья Екатерина Галицкая.

Три спортсмена из перечня отбывают дисквалификацию: метательницы молота Беспалова и Булгакова и бегунья Ксения Агафонова. Четверо были дисквалифицированы в прошлом: метательницы молота Агафонова и Белобородова, бегунья Фирсова и толкатель ядра Юшков. На двух последних санкции наложил Международный олимпийский комитет (МОК).

Пять атлетов уже завершили выступления на профессиональной арене — ходок Кирдяпкина, метательница диска Ганеева, бегунья Кондакова, прыгуны Школина и Адамс.

В связи с этим столь позднее информирование о расследовании выглядит несколько странным. Тем более что опирается оно на пресловутый доклад Макларена.

Как отмечают во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), данное расследование пока не оказывает влияния на тех спортсменов, которые продолжают свои выступления.

«Наличие фамилии в этих списках не означает, что ее владелец не имеет права выступать на соревнованиях.

К примеру, Иван Ухов, по которому идет разбирательство, имеет право выступать на том же чемпионате России, так как на него не наложено временное отстранение.

ИААФ придерживается принципа открытости и информирует таким образом о существовании заведенных на спортсменов дел и о том, на каком этапе рассмотрения они находятся», — цитирует ТАСС антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову.

Любопытно, что 21 июля в Казани Ухов стал чемпионом России. Спортсмен показал результат 2,32 м. Второе место занял Илья Иванюк (2,28). Третьим стал Семен Поздняков (2,26).

Показанный Иваном в столице Татарстана результат сопоставим с цифрами, которых достигают атлеты в олимпийском финале.

Ситуацию с расследованием в отношении спортсменов «Газете.Ru» прокомментировал экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев.

«Столь давнее рассмотрение этих проблем выглядит несколько сомнительным. Существует же какое-то понимание срока давности, хотя в спорте это не используется. Та же презумпция невиновности. Остается надеяться, что ребята смогут защититься», — начал эксперт.

Также Балахничев считает, что нынешняя новость — это некий пиар-ход, придуманный для привлечения внимания к виду спорта в целом.

«Почему это обнародовали сейчас? Во время чемпионата мира по футболу это вряд ли бы кого-то заинтересовало. Поэтому в ИААФ решили провести такой наивно-подлый ход именно сейчас, чтобы появился новый интерес к данным процессам. Пора уже им с этим заканчивать: все, кто мог быть обвиненным, уже обвинен, а справедливо или нет, время рассудит. Сейчас к этому возвращаться смешно, есть много других проблем, которыми стоит заниматься.

Легкая атлетика перестает быть интересной, становится незрелищной по сравнению с игровыми видами спорта. В предыдущем совете ИААФ эта тема ставилась, но с тех пор ничего не изменилось. Я не думаю, что метод скандалов против отдельно взятой страны может привлечь интерес к целому виду спорта.

Такая тактика — большая глупость», — заявил экс-глава ВФЛА.

Бывший президент организации выразил уверенность в чистоте Ухова.

«Ивану выдвинули обвинения в связи с тем, что его фамилия проходит в докладе Макларена. Надо разбираться.

Я знаю Ваню очень давно. У меня никогда не было к нему подозрений. Как к спортсмену лично, так и к его тренеру», —

ВФЛА на сегодняшний день не является членом ИААФ. На организацию наложены санкции в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда , расследовавшей систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике.

27 июля в Буэнос-Айресе на заседании совета ИААФ будет поднят вопрос о восстановлении ВФЛА. Вероятно, последние события могут негативно повлиять на и без того болезненный процесс реабилитации российской организации.