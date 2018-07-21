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Прыгун с шестом Лукьяненко стал чемпионом России
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Прыгун с шестом Лукьяненко стал чемпионом России 

Чемпионат.com 29 минут назад
Евгений Лукьяненко завоевал золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Казани. В секторе прыжков с шестом никто не сумел повторить высоту Евгения — 5,65 м со второй попытки. Второй результат показал Георгий Горохов (5,55 м с первой попытки), бронзу завоевал Александр Крипич (5,55 м со второй попытки).
Стоит отметить, что допуск ИААФ на выступление на международных стартах и выполненный норматив на чемпионат Европы в Берлине на сегодняшний день имеют Илья Мудров, Тимур Моргунов и действующий вице-чемпион России Георгий Горохов.
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