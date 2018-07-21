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Экс-президент ВФЛА: надеюсь, российские легкоатлеты смогут защититься
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Экс-президент ВФЛА: надеюсь, российские легкоатлеты смогут защититься 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" прокомментировал ситуацию в отношении российских спортсменов, которые подозреваются в употреблении допинга.
"Столь давнее рассмотрение этих проблем выглядит несколько сомнительным. Существует же какое-то понимание срока давности, хотя в спорте это не используется. Та же презумпция невиновности. Остается надеяться, что ребята смогут защититься", — сказал эксперт.
Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из России обвинен в употреблении допинга.
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