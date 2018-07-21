Экс-президент ВФЛА: надеюсь, российские легкоатлеты смогут защититься

Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" прокомментировал ситуацию в отношении российских спортсменов, которые подозреваются в употреблении допинга.

"Столь давнее рассмотрение этих проблем выглядит несколько сомнительным. Существует же какое-то понимание срока давности, хотя в спорте это не используется. Та же презумпция невиновности. Остается надеяться, что ребята смогут защититься", — сказал эксперт.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из России обвинен в употреблении допинга.