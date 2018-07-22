Ещё
Никитин и Гуляева — чемпионы России по лёгкой атлетике в беге на 1500 метров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никитин и Гуляева — чемпионы России по лёгкой атлетике в беге на 1500 метров 

Чемпионат.com 1 час назад
В Казани продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике. Владимир Никитин победил в беге на 1500 метров. Второе место занял Сергей Дубровский, а бронзу завоевал Валентин Смирнов.
В аналогичной дисциплине среди женщин первенствовала Александра Гуляева. На пьедестал также поднимутся Елена Коробкина и Инесса Гусарова.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Казань
Мужчины. 1500 м 1. Владимир Никитин — 3.35,85. 2. Сергей Дубровский — 3.40,18. 3. Валентин Смирнов — 3.41,35.
Женщины. 1500 м 1. Александра Гуляева — 4.05,0. 2. Елена Коробкина — 4.07,45. 3. Инесса Гусарова — 4.07,87.
Чемпионат.com: последние новости
Конева победила в тройном прыжке на чемпионате России в Казани Чемпион России 2016 года легкоатлет Копейкин дисквалифицирован за допинг Легкоатлеты из России остались без медалей на молодёжном ЧМ в Тампере
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»32
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика116
Футболист отказался от медали ЧМ в России67
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена88
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение