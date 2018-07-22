В Казани продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике. Владимир Никитин победил в беге на 1500 метров. Второе место занял Сергей Дубровский, а бронзу завоевал Валентин Смирнов.
В аналогичной дисциплине среди женщин первенствовала Александра Гуляева. На пьедестал также поднимутся Елена Коробкина и Инесса Гусарова.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Казань
Мужчины. 1500 м 1. Владимир Никитин — 3.35,85. 2. Сергей Дубровский — 3.40,18. 3. Валентин Смирнов — 3.41,35.
Женщины. 1500 м 1. Александра Гуляева — 4.05,0. 2. Елена Коробкина — 4.07,45. 3. Инесса Гусарова — 4.07,87.