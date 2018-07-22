Юрченко победил в тройном прыжке на ЧР по лёгкой атлетике в Казани 

В Казани завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. В тройном прыжке среди мужчин первенствовал Александр Юрченко. Сборные Санкт-Петербурга выиграли мужскую эстафету 4х400 метров и женскую 4х100 метров. В мужской эстафете 4х100 метров победили спортсмены из Краснодарского края, а в женской эстафете 4х400 метров не было равных москвичкам.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Казань Мужчины
Тройной прыжок 1. Александр Юрченко — 16,98 м. 2. Дмитрий Сорокин, 16,76 м. 3. Алексей Фёдоров — 16,76 м.
Эстафета 4х100 м 1. Краснодарский край — 39,73. 2. Ульяновская область — 39,81. 3. Санкт-Петербург — 39,84. Эстафета 4х400 м 1. Санкт-Петербург — 3.04,88. 2. Тюменская область — 3.05,43. 3. Иркутская область — 3.090.67.
Женщины Эстафета 4х100 м 1. Санкт-Петербург — 44,93. 2. Краснодарский край — 45,38. 3. Пензенская область — 45,62. Эстафета 4х400 м 1. Москва — 3.34,18. 2. Московская область — 3.34,61. 3. Пермский край — 3.34,94.