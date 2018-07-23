Две медали привезла вологодская спортсменка с легкоатлетических состязаний в Казани

Вологодская бегунья Елена Черняева заняла два призовых места на Чемпионате России. Состязания прошли в минувшие выходные в Казани. За победу боролись около 1000 спортсменов из 76 регионов страны.

Всего разыграно 38 комплектов медалей. Жительница Шексны Елена Черняева завоевала две бронзы. Одну из них спортсменка получила, преодолев дистанцию 100 метров за 11.51 секунды. 200 метров вологжанка пробежала за 23.53 секунды и также стала третьей.

Представительница Вологодской области занимается легкой атлетикой более 10 лет. В копилке ее достижений — победа на молодежном Первенстве России, а также рекорд региона на дистанциях в 60, 100 и 200 метров, эстафеты 4 по 100 метров.