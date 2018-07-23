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ВФЛА повторно предложит РУСАДА включить бегунью Ивонину в пулы тестирования
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ВФЛА повторно предложит РУСАДА включить бегунью Ивонину в пулы тестирования 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена обратится в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с повторным предложением включить легкоатлетку Екатерину Ивонину в национальный пул допинг-тестирования, сообщает ТАСС.
Об этом сообщила антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.
"ВФЛА ранее уже отправляла в РУСАДА список кандидатур на включение в пул тестирования, в котором была и Ивонина. Федерация со своей стороны делает все возможное, чтобы отстоять права спортсменов, но мы не можем и не и не имеем права никаким образом влиять на работу национального антидопингового агентства.
РУСАДА как и любая другая антидопинговая организация руководствуется специальными критериями при формировании пулов", — сказала Иконникова.
Ранее бывший президент ВФЛА уверен в чистоте Ухова.
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