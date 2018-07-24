Юные уфимские спортсмены отправятся на Международные детские игры

Уже в эти выходные, 29 июля, в Иерусалиме (Израиль) возьмут старт 52-е летние Международные детские игры, участниками которых станут более 1000 юных спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет. Башкирию на соревнованиях представят 13 уфимских спортсменов в трех видах спорта.

Спортсмены из Уфы едут за медалями

Всего соревнования пройдут по 9 видам спорта: легкая атлетика, стритбол, баскетбол, фехтование, футбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол. Уфимцы поборются за награды в дзюдо, фехтовании и легкой атлетике.

В дзюдо наша сборная представлена тремя спортсменами: Александр Павлов , Наиль Гареев и Арсентий Воеводин.

В соревнованиях по легкой атлетике выступят: Аделина Хусаинова, Полина Воронина, Дарина Юрмашева и Данис Исламов.