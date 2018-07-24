Два омича стали заслуженными тренерами России 

Приказ о присвоении почетных спортивных званий появился на официальном портале Минспорта РФ и подписан руководителем ведомства Павлом Колобковым. В списке тренеров двое оказались из Омской области. Это Андрей Терентьев, который тренирует в смешанных боевых единоборствах, а также Михаил Белов — легкая атлетика и спорт глухих.
Терентьев — дважды становился чемпионом мира и выигрывал чемпионаты России. Сейчас он стал старшим тренером сборной России по ММА, вице-президентом Союза ММА России и президентом Союза ММА Омской области. Он готовил двукратного чемпиона мира Александра Румянцева, победителя Всемирных Игр Сергея Яковлева, известных омских бойцов Руслана Кадырова, Аслана Алимжанова и многих других.
Белов — мастер спорта по легкой атлетике. Под его руководством занималась Светлана Бизякина — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике среди глухих. Светлана выиграла чемпионат мира и второе место на чемпионате Европы в 2016 году, получила «серебро» на Сурдлимпийских играх-2017.