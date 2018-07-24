Еще одни россияне попались на допинге

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Российские легкоатлеты Гринчук и Ступина дисквалифицированы на четыре года за допинг 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлетов Владислава Гринчука и Юлию Ступину за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
В допинг-пробе Гринчука был обнаружен туринабол, в связи с чем РУСАДА приняло решение о четырехлетней дисквалификации спортсмена. Отсчет отстранения ведется с 6 апреля 2018 года. Аннулированию подлежат результаты, достигнутые спортсменом, который специализируется в беге на спринтерские дистанции, на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике (14 февраля 2018 года). На счету 25-летнего Гринчука нет призовых мест на крупных турнирах.
Ступина была дисквалифицирована на четыре года из-за обнаруженных в допинг-пробе оксандролона и туаминогептана. Отсчет отстранения ведется с 15 марта 2018 года. Аннулированию подлежат результаты, достигнутые спортсменкой на первенстве России среди молодежи по легкой атлетике. В активе 20-летней спортсменки, которая специализируется в беге на 200 м, 400 м и 800 м нет призовых мест на крупных турнирах.
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