Заседание комитета WADA по соответствию состоится в августе

"В конце августа будет заседание комиссии по соответствию WADA. Считаем, что все вопросы, которые необходимо было решить для восстановления, нами выполнены. Мы сейчас работаем над процессами восстановления. В конце августа будет выработана позиция комиссии по соответствию, а исполком будет принимать решение о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре" — сказал Колобков.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в 2015 году, причиной стало расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

Главными критериями дорожной карты по восстановлению РУСАДА являются признание положений доклада Ричарда Макларена и допуск сотрудников WADA к допинг-пробам московской лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным расследованием Следственного комитета РФ