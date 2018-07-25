Бегуны Аглицкая и Денмухаметов не поедут на чемпионат Европы

Российские бегуны на спринтерские дистанции Мария Аглицкая и Артем Денмухаметов не примут участие в чемпионате Европы по состоянию здоровья, сообщает ТАСС

Об этом рассказал старший тренер сборной России по спринтерскому бегу Юрий Голубенко.

"Аглицкая сейчас травмирована, у нее ахиллы болят. Поэтому она не смогла принять участия в недавнем чемпионате России в Казани.

Что касается Денмухаметова, то он, к сожалению, заболел перед началом чемпионата России, где в итоге не сумел пробиться в финал.

Артем и Маша, к сожалению, не выступят на чемпионате Европы в Берлине", — заявил Голубенко.

В июне Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила Аглицкую и Денмухаметова до участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что ВФЛА повторно предложит РУСАДА включить бегунью Ивонину в пулы тестирования.