Ещё
Бегуны Аглицкая и Денмухаметов не поедут на чемпионат Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бегуны Аглицкая и Денмухаметов не поедут на чемпионат Европы 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российские бегуны на спринтерские дистанции Мария Аглицкая и Артем Денмухаметов не примут участие в чемпионате Европы по состоянию здоровья, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал старший тренер сборной России по спринтерскому бегу Юрий Голубенко.
"Аглицкая сейчас травмирована, у нее ахиллы болят. Поэтому она не смогла принять участия в недавнем чемпионате России в Казани.
Что касается Денмухаметова, то он, к сожалению, заболел перед началом чемпионата России, где в итоге не сумел пробиться в финал.
Артем и Маша, к сожалению, не выступят на чемпионате Европы в Берлине", — заявил Голубенко.
В июне Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила Аглицкую и Денмухаметова до участия в международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что ВФЛА повторно предложит РУСАДА включить бегунью Ивонину в пулы тестирования.
Газета.Ru: последние новости
На чемпионате Европы по легкой атлетике выступят 30 российских спортсменов Два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг Из-за травмы прыгун с шестом не выступит на чемпионате России в Казани
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Черчесова26
Игрок «Спартака» признался в любви к Украине8
«Схватил за мягкое место». Россияне «влипли» в скандал36
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение