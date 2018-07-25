Шутов не поедет на ЧЕ, так как не успевает восстановиться после Томского марафона

МОСКВА, 25 июля. / ТАСС /. Победитель чемпионата России 2016 года в марафонском беге Федор Шутов вынужден отказаться от участия в августовском чемпионате Европы в Берлине по причине того, что не успеет восстановиться к турниру после выступления в июньском Томском международном марафоне. Об этом Шутов сообщил ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. IAAF в начале июля допустила Шутова до участия в международных стартах.

"Я хотел бы выступить на чемпионате Европы, но не успею к нему хорошо подготовиться, — заметил Шутов. — К сожалению, допуск мне IAAF дала поздно. Получи я это разрешение хотя бы в начале июня, то отказался бы от выступления в Томске и целенаправленно готовился к чемпионату Европы в Берлине".

На Томском марафоне, который состоялся 11 июня, спортсмен финишировал вторым с результатом 2 часа 25 минут 46 секунд.

По словам Шутова, осенью он планирует выступить на одном из зарубежных марафонов.