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Шутов не поедет на ЧЕ, так как не успевает восстановиться после Томского марафона
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Шутов не поедет на ЧЕ, так как не успевает восстановиться после Томского марафона 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Победитель чемпионата России 2016 года в марафонском беге Федор Шутов вынужден отказаться от участия в августовском чемпионате Европы в Берлине по причине того, что не успеет восстановиться к турниру после выступления в июньском Томском международном марафоне. Об этом Шутов сообщил ТАСС.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. IAAF в начале июля допустила Шутова до участия в международных стартах.
"Я хотел бы выступить на чемпионате Европы, но не успею к нему хорошо подготовиться, — заметил Шутов. — К сожалению, допуск мне IAAF дала поздно. Получи я это разрешение хотя бы в начале июня, то отказался бы от выступления в Томске и целенаправленно готовился к чемпионату Европы в Берлине".
На Томском марафоне, который состоялся 11 июня, спортсмен финишировал вторым с результатом 2 часа 25 минут 46 секунд.
По словам Шутова, осенью он планирует выступить на одном из зарубежных марафонов.
По информации ТАСС, в числе участников ЧЕ-2018 нет и другого российского марафонца — Артема Алексеева, который получил допуск от IAAF в середине июля. 20 мая 2018 года Алексеев одержал победу на Казанском марафоне (2:14.45).
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