Прыгун с шестом Горохов стал вторым на турнире в Швеции 

Россиянин Георгий Горохов, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА, занял второе место в прыжках с шестом на турнире в Карлстаде (Швеция).
Горохов преодолел планку на высоте 5,60 м, показав лучший для себя результат в сезоне. Победу одержал швед Арман Дюплантис с результатом 5,80 м. Третьим стал норвежец Сондре Гуттормсен (5,60).
25-летний Горохов выступит на чемпионате Европы в Берлине, который пройдет с 6 по 12 августа. Также Россию на первенстве Старого Света представят Илья Мудров (5,55 м) и Тимур Моргунов (5,92 м).
Лёгкая атлетика. IAAF World Indoor Tour. Карлстад, Швеция Прыжки с шестом. Мужчины
1. Арман Дюплантис (Швеция) — 5,80. 2. Георгий Горохов (Россия) — 5,60. 3. Сондре Гуттормсен (Норвегия) — 5,60.