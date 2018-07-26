IAAF в очередной раз рассмотрит целесообразность восстановления ВФЛА в правах

ТАСС , 26 июля. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем очередном заседании в Буэнос-Айресе рассмотрит целесообразность восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое было приостановлено в ноябре 2015 года после допингового скандала.

214-е заседание совета IAAF будет проходить с 26 по 27 июля. Одним из главных пунктов повестки дня совета станет доклад Руне Андерсена — главы рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА в международной федерации. На основе рекомендаций рабочей группы совет IAAF проголосует по вопросу возвращения ВФЛА в легкоатлетическую семью. Доклад Андерсена прозвучит 27 июля, в последний день заседания совета.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике. Совет IAAF в феврале принял решение о возможности возвращения ВФЛА прежнего статуса только после того, как будет восстановлено в своих правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В международных соревнованиях российские легкоатлеты сейчас могут участвовать только в нейтральном статусе. На августовском чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине планируют принять участие 30 нейтральных спортсменов из России.

Пресс-конференция, на которой будет озвучено решение IAAF по вопросу членства ВФЛА, начнется 27 июля в 13:00 по местному времени (19:00 мск).

Совет IAAF в Бирмингеме допустил возможность полного исключения ВФЛА

Последний совет IAAF состоялся 6 марта в британском Бирмингеме сразу после окончания зимнего чемпионата мира. Глава рабочей группы IAAF Андерсен рекомендовал совету не восстанавливать ВФЛА в своей организации. Главной причиной такого решения стал неразрешенный корневой пункт всего процесса восстановления национальной федерации — признание или аргументированное опровержение российскими официальными лицами выводов доклада независимой комиссии WADA о существовавшей в стране с 2011 по 2015 год на ведомственном уровне системы поддержки допинга. Он, в свою очередь, влияет на выполнение второго критерия — восстановления в правах РУСАДА, на деятельность которого были наложены санкции практически одновременно с ВФЛА — в ноябре 2015 года.

В Бирмингеме Андерсен также обмолвился, что если российская сторона и дальше будет затягивать с признанием выводов Макларена, последствия для ее легкоатлетов будут плачевными. В таком случае уже в июле совет IAAF может полностью запретить российским спортсменам выступать на международных стартах, сейчас они допускаются к ним в нейтральном статусе, после тщательной проверки со стороны специальной комиссии IAAF. Если же доклад Макларена останется непризнанным, международная федерация готова вернуться к ситуации, когда запрет на выступление действовал для всех россиян. Так было перед Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда к старту была допущена одна Дарья Клишина , проживавшая к тому моменту за пределами России более двух лет.

Участники заседания совета IAAF в марте также допускали возможность полного исключения из IAAF ВФЛА в случае, если российская сторона, по их мнению, не будет достаточно активна в реализации невыполненных пунктов своей дорожной карты.

Реакция Всероссийской федерации легкой атлетики не заставила себя долго ждать. Уже 23 апреля в Лозанне президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым встретились с Андерсеном. В тот же день Колобков встретился с главой IAAF Себастьяном Коу . Уже вечером по окончании всех официальных мероприятий министр спорта России заметил, Россия и IAAF стремятся восстановить ВФЛА в правах, а всем чистым российским спортсменам — вернуть возможность участвовать в международных стартах.

12-13 июня в Осло состоялась очередная встреча Шляхтина с Андерсеном. В беседе с ТАСС, которая состоялась после окончания мероприятия, глава ВФЛА отметил, что рабочая группа IAAF отмечает положительную динамику в работе Всероссийской федерации легкой атлетики. «Акцент в переговорах был сделан на не до конца завершенных вопросах выполнения критериев по восстановлению ВФЛА, — отметил тогда Шляхтин. — Я имею в виду формирование института информаторов, временное отстранение на законодательном уровне от работы тренеров, нарушивших антидопинговые правила, также были обсуждены вопросы восстановления РУСАДА и признания Россией выводов комиссии Ричарда Макларена ».