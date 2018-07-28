«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу

ИААФ допустила Николаева и Скоробогатько к международным стартам

Международная федерация легкой атлетики продлила санкции в отношении российских коллег из-за невыполнения критериев по восстановлению членства в своей структуре. Наши легкоатлеты не смогут выступить на августовском чемпионате Европы под российским флагом. Лишь небольшая группа спортсменов будет допущена к участию в нейтральном статусе.

Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) в очередной раз продлила временное отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По словам главы рабочей группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена, решение принято из-за невыполнения российской стороной критериев, необходимых для возвращения лицензии.

«Совет ИААФ единогласно принял решение, что ВФЛА не восстановлена в правах на данный момент времени», — заявил функционер, слова которого приводит «Р-Спорт».

Критерии, о которых идет речь, — это требование признать итоги доклада Ричарда Макларена , в котором утверждается о связях государства с незаконной допинговой системой, а также полное восстановление деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Таким образом, сборная России по легкой атлетике по-прежнему не сможет выступать в международных турнирах. Приглашения на старты получат лишь отдельные спортсмены, кандидатуры которых утвердит специальная комиссия ИААФ.

Такая ситуация сохраняется с ноября 2015 года, когда ВФЛА была лишена членства в структуре Международной федерации по причине якобы имевших место систематических махинаций с допингом. С тех пор санкции неоднократно продлевались. До нынешнего раза подобное случилось в конце ноября 2017 года.

Комментируя пролонгацию отстранения ВФЛА, министр спорта России Павел Колобков абстрактно заявил о том, что его ведомство приложит «максимум усилий для того, чтобы в следующем году отечественные легкоатлеты выходили на старты под флагом России».

Однако на августовском чемпионате Европы россияне вновь выступят в нейтральном статусе, признал чиновник.

«Остались невыполненными требования «дорожной карты»: признание доклада Макларена, восстановление РУСАДА и урегулирование финансовых вопросов с IAAF. При этом акцент сделан именно на восстановлении РУСАДА. Этот вопрос WADA отложило до сентября. Со стороны это выглядит так, что международные организации не могут принять самостоятельное решение и продолжают тянуть время», — добавил Колобков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов пообещал извлечь из решения ИААФ необходимые выводы.

«Сегодня был отмечен большой прогресс ВФЛА, потому что работа действительно ведется. Но как мы прекрасно понимаем, не все находится в компетенции федерации, в том числе и вопрос с РУСАДА.

Мы приложили большие усилия в борьбе с допингом, сделали основной упор на то, чтобы спортсмены избавились от этого зла. И теперь нами вновь будет проведена работа над ошибками», — сказал олимпийский чемпион по прыжкам в высоту «Р-Спорту».

По словам Сильнова, конкретно к ВФЛА у ИААФ серьезных претензий нет.

Член президиума ВФЛА и член совета ИААФ Михаил Бутов утверждает, что решение не восстанавливать российскую федерацию было ожидаемым.

«Для меня это было ожидаемо, я предполагал, что решение будет таковым, потому что IAAF неоднократно говорила о том, что критерии должны быть выполнены все, — сказал он. — Поскольку эти два злополучных критерия до сих пор не выполнены — не важно, по чьей вине — IAAF сохранила этот статус ВФЛА. В этом смысле ничего нового мы не услышали».

При этом Бутов нашел и позитивные моменты. Функционер подчеркнул, что Андерсен отметил серьезный прогресс в работе ВФЛА. В то же время ВФЛА требуется собственная стратегия для восстановления членства в ИААФ, уверен Бутов.

«Я говорил и говорю о том, что нам нужна собственная стратегия, реальные и нормальные планы действий. Их реализация может привести к восстановлению.

Это будет гораздо более эффективно. А не так, чтобы что скажет рабочая группа, то мы и должны сделать», — добавил он.