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Двух российских легкоатлетов допустили к соревнованиям под нейтральным флагом
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Двух российских легкоатлетов допустили к соревнованиям под нейтральным флагом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) удовлетворила заявки двух российских спортсменов для участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС.
Как информирует сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), к соревнованиям допущены бегуны Егор Николаев и Александр Скоробогатько.
Отмечается, что на данный момент 74 российских легкоатлета получили допуск на выступление на международных стартах 2018 года, еще 70 спортсменов ожидают рассмотрения своих заявок. При этом отказано в заявках 57 легкоатлетам.
Российские спортсмены, допущенные к соревнованиям, будут выступать под нейтральным флагом, поскольку членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.
Ранее сообщалось, что три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в IAAF.
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