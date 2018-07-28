Двух российских легкоатлетов допустили к соревнованиям под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) удовлетворила заявки двух российских спортсменов для участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС

Александр Скоробогатько. Как информирует сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), к соревнованиям допущены бегуны Егор Николаев

Отмечается, что на данный момент 74 российских легкоатлета получили допуск на выступление на международных стартах 2018 года, еще 70 спортсменов ожидают рассмотрения своих заявок. При этом отказано в заявках 57 легкоатлетам.

Российские спортсмены, допущенные к соревнованиям, будут выступать под нейтральным флагом, поскольку членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в IAAF.