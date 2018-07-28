Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда

ВЛФА снова не восстановили в правах. Теперь есть большая вероятность, что Олимпиада в Токио станет ремейком Игр в Пхёнчхане.
Совсем недавно российская лёгкая атлетика была национальной гордостью. Пожалуй, именно выступление легкоатлетов представляло наибольший интерес у российской публики на летних Олимпийских играх. Всё кардинально изменилось в ноябре 2015 года, когда Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВЛФА) была лишена членства в IAAF по итогам работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда. Эта комиссия выявила огромное количество нарушений антидопинговых правил в отечественной лёгкой атлетике. В итоге на Олимпиаду в Рио поехала только Дарья Клишина и то лишь потому, что с 2013 года тренировалась в США и вроде как не могла быть вовлечена в государственную систему применения допинга в России.
Похвалили, но не восстановили
И вот спустя три года ситуация по большому счёту осталась прежней. Хотя руководство ВЛФА действительно проделало серьёзную работу по восстановлению своих прав. Президент ВЛФА Дмитрий Шляхтин не раз рассказывал о продуктивных переговорах с IAAF. Те отвечали взаимность, но не спешили с решением. На этой неделе в Буэнос-Айресе состоялся совет Международной федерации лёгкой атлетики, где могла решиться судьба спортивной России в ближайшем будущем. В ВЛФА считали, что у нас есть отличные шанс быть восстановленными в правах. Западные эксперты утверждали, что российских легкоатлетов вовсе не допустят до предстоящего чемпионата Европы даже в нейтральном статусе. В общем, всё как обычно.
В итоге решение специальной группы IAAF во главе с Руне Андерсеном, по сути, ничего не решила. Андерсен выступил с докладом, где заявил, что в ВЛФА сделали даже больше, чем требовалось, похвалил руководство организации в совершении важных шагов навстречу восстановлению. Положительные изменения были отмечены и поощрены. Только вот не так, как хотелось всем в нашей лёгкой атлетике. Заветного возвращения прав не последовало. Отстранение ВЛФА осталось в силе, так что пока легкоатлеты из России могут выступать на международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.
В чём главная проблема?
Чтобы быть полностью восстановленной в правах, России необходимо выполнить два критерия. Первый — это реинкарнировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Второй — признание выводов комиссии Ричарда Макларена и доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории. Третий — решение финансовых вопросов с IAAF. По последнему пункту договорённости уже давно имеются, но выполнять из без исполнения первых двух критериев просто не имеет смысла. В любом случае, главная загвоздка лежит именно в восстановлении РУСАДА и допуске ВАДА в лабораторию.
Проблема в том, что это уже не зона действия ВЛФА. То, что необходимо было им сделать, они сделали. Именно из-за этого глава ВЛФА Шляхтин уже много раз справедливо возмущался. Получается какой-то замкнутый круг. Федерация лёгкой атлетики сделал всё, что от них требовалось, однако не может быть восстановлена в правах, потому что её просят выполнить то, что находится за пределами её юрисдикции. При этом очевидно, что руководство российского спорта не спешит с тем, чтобы признать доклад Макларена.
Что дальше?
Нас уверяют, что есть хорошие шансы на то, что РУСАДА восстановят в правах уже в сентябре этого года. Это позволит ВЛФА вернуть свой статус в декабре. Таким образом, в руководстве надеются и верят, что в 2019 год российский спорт войдёт полностью очищенным. Правда, не очень понятно, откуда такой оптимизм. Исполнительный директор ВЛФА Александр Паркин отметил, что два критерия IAAF будут переформатированы или заменены на что-то другое. Наша федерация открыта для таких решений, но важнее, готовы ли на такое пойти наши западные друзья? Есть некоторые сомнения в этом. Будет очень приятно ошибиться, но пока всё это очень напоминает знаменитый сериал «Санта-Барбара», который никак не хотел заканчивался. Многие герои встречались с друг другом по несколько раз, СиСи Кэпвелл пролежал в коме более 200 серий и казалось, что даже сценарист не понимал, куда всё идёт. Вполне возможно, мы увидим повторение тягомотного ожидания Олимпиады в Пхёнчане перед летними Играми в Токио в 2020 году, когда до последнего оставался открытым, поедет ли Россия на соревнования. И если да, то в каком статусе и количестве. А это значит, что нас ждёт ещё не одна серия этого увлекательного сериал.