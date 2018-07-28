Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда

Допинговая «Санта-Барбара». Кажется, это не закончится никогда

ВЛФА снова не восстановили в правах. Теперь есть большая вероятность, что Олимпиада в Токио станет ремейком Игр в Пхёнчхане.

Совсем недавно российская лёгкая атлетика была национальной гордостью. Пожалуй, именно выступление легкоатлетов представляло наибольший интерес у российской публики на летних Олимпийских играх. Всё кардинально изменилось в ноябре 2015 года, когда Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВЛФА) была лишена членства в IAAF по итогам работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда . Эта комиссия выявила огромное количество нарушений антидопинговых правил в отечественной лёгкой атлетике. В итоге на Олимпиаду в Рио поехала только Дарья Клишина и то лишь потому, что с 2013 года тренировалась в США и вроде как не могла быть вовлечена в государственную систему применения допинга в России.

Похвалили, но не восстановили

И вот спустя три года ситуация по большому счёту осталась прежней. Хотя руководство ВЛФА действительно проделало серьёзную работу по восстановлению своих прав. Президент ВЛФА Дмитрий Шляхтин не раз рассказывал о продуктивных переговорах с IAAF. Те отвечали взаимность, но не спешили с решением. На этой неделе в Буэнос-Айресе состоялся совет Международной федерации лёгкой атлетики, где могла решиться судьба спортивной России в ближайшем будущем. В ВЛФА считали, что у нас есть отличные шанс быть восстановленными в правах. Западные эксперты утверждали, что российских легкоатлетов вовсе не допустят до предстоящего чемпионата Европы даже в нейтральном статусе. В общем, всё как обычно.

В итоге решение специальной группы IAAF во главе с Руне Андерсеном , по сути, ничего не решила. Андерсен выступил с докладом, где заявил, что в ВЛФА сделали даже больше, чем требовалось, похвалил руководство организации в совершении важных шагов навстречу восстановлению. Положительные изменения были отмечены и поощрены. Только вот не так, как хотелось всем в нашей лёгкой атлетике. Заветного возвращения прав не последовало. Отстранение ВЛФА осталось в силе, так что пока легкоатлеты из России могут выступать на международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.

В чём главная проблема?

Чтобы быть полностью восстановленной в правах, России необходимо выполнить два критерия. Первый — это реинкарнировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Второй — признание выводов комиссии Ричарда Макларена и доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории. Третий — решение финансовых вопросов с IAAF. По последнему пункту договорённости уже давно имеются, но выполнять из без исполнения первых двух критериев просто не имеет смысла. В любом случае, главная загвоздка лежит именно в восстановлении РУСАДА и допуске ВАДА в лабораторию.

Проблема в том, что это уже не зона действия ВЛФА. То, что необходимо было им сделать, они сделали. Именно из-за этого глава ВЛФА Шляхтин уже много раз справедливо возмущался. Получается какой-то замкнутый круг. Федерация лёгкой атлетики сделал всё, что от них требовалось, однако не может быть восстановлена в правах, потому что её просят выполнить то, что находится за пределами её юрисдикции. При этом очевидно, что руководство российского спорта не спешит с тем, чтобы признать доклад Макларена.

Что дальше?