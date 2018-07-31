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Стал известен состав российской команды на ЧЕ по лёгкой атлетике в Берлине
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Стал известен состав российской команды на ЧЕ по лёгкой атлетике в Берлине 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Европейская легкоатлетическая федерация объявила окончательный список участников чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который пройдёт в Берлине с 6 по 12 августа. За награды соревнований поборются 30 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом из-за временного отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В общей сложности в Берлине примут участие 1572 спортсмена из 47 стран Старого света, нейтральные атлеты и один беженец.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Берлин, Германия Состав российских легкоатлетов
Мужчины толкание ядра: Александр Лесной, Максим Афонин; метание молота: Алексей Сокирский, Денис Лукьянов; метание диска: Виктор Бутенко; прыжки в высоту: Данил Лысенко, Илья Иванюк; прыжки с шестом: Илья Мудров, Георгий Горохов, Тимур Моргунов; тройной прыжок: Алексей Фёдоров; спортивная ходьба, 20 км: Василий Мизинов; 110 м с барьерами: Сергей Шубенков; 400 м с барьерами: Тимофей Чалый, Александр Скоробогатько; десятиборье: Илья Шкуренёв; 5000 м: Ринас Ахмадеев; 10000 м: Евгений Рыбаков.
Женщины метание молота: Елизавета Царева, Софья Палкина; метание диска: Юлия Мальцева; прыжки в высоту: Мария Ласицкене; прыжки с шестом: Анжелика Сидорова, Ольга Муллина; тройной прыжок: Анна Крылова; спортивная ходьба, 20 км: Яна Смердова; 400 м с барьерами: Вера Рудакова; 400 м: Полина Миллер, Алена Мамина, Ксения Аксенова;
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