Стал известен состав российской команды на ЧЕ по лёгкой атлетике в Берлине

Европейская легкоатлетическая федерация объявила окончательный список участников чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который пройдёт в Берлине с 6 по 12 августа. За награды соревнований поборются 30 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом из-за временного отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В общей сложности в Берлине примут участие 1572 спортсмена из 47 стран Старого света, нейтральные атлеты и один беженец.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Берлин, Германия Состав российских легкоатлетов