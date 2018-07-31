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Российского бегуна Николаева не пустили на чемпионат Европы
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Российского бегуна Николаева не пустили на чемпионат Европы 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Европейская ассоциация легкой атлетики (EA) отклонила заявку российского бегуна Егора Николаева на участие в предстоящем чемпионате Европы, сообщает ТАСС.
Об этом рассказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.
"Все зависело от того, сколько всего спортсменов было заявлено от других стран на дистанцию 5000 м, — если бы их было недостаточное количество, то Егору могли бы разрешить выступить на чемпионате Европы, поэтому нам ЕА разрешила вчера подать заявку на Николаева. Но сегодня пришел отказ", — сказала она.
Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.
Ранее сообщалось, что легкоатлет Сергей Шубенков намерен «всех порвать» на чемпионате Европы.
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