Российского бегуна Николаева не пустили на чемпионат Европы

Европейская ассоциация легкой атлетики (EA) отклонила заявку российского бегуна Егора Николаева на участие в предстоящем чемпионате Европы, сообщает ТАСС

Об этом рассказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева

"Все зависело от того, сколько всего спортсменов было заявлено от других стран на дистанцию 5000 м, — если бы их было недостаточное количество, то Егору могли бы разрешить выступить на чемпионате Европы, поэтому нам ЕА разрешила вчера подать заявку на Николаева. Но сегодня пришел отказ", — сказала она.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.