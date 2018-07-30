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Допинг на Украине объяснили близостью России
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Допинг на Украине объяснили близостью России 

Рамблер 11 часов назад
Внесение Украины в список государств, в которых риск нарушения антидопинговых правил является высоким, связано с ее советским прошлым и соседством с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) упомянула Украину в списке стран, где высока вероятность употребления спортсменами запрещенных препаратов.
«Это не вполне соответствует действительности», — уверены в украинской федерации.
Там напомнили, что несколько лет назад Национальный антидопинговый центр Украины и впрямь был признан несоответствующим международным требованиям, после чего IAAF и внесла страну в список государств с усиленным антидопинговым контролем.
Однако с тех пор спортивные власти Украины проделали большую работу, чтобы исправить свое положение, что отмечала и IAAF.
При этом в ФЛАУ уверены, что IAAF продлила пребывание Украины в своем антидопинговом списке исключительно из-за «советского прошлого» страны, когда к допингу относились «толерантно», ее географической близости с Россией, а также из-за единичных случаев применения украинскими атлетами допинга.
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