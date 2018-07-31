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Шубенков намерен «всех порвать» на ЧЕ
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Легкоатлет Шубенков намерен «всех порвать» на чемпионате Европы 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Российский бегун Сергей Шубенков рассказал о задачах на предстоящем чемпионате Европы, передает ТАСС.
Турнир пройдет с 6 по 12 августа в Берлине.
"На сегодняшний день со своим результатом 12,92 секунды я являюсь лидером мирового сезона. Даже из 13 секунд в этом году никто, кроме меня, не выбежал. Поэтому на чемпионате Европы у меня будет только одна задача — всех порвать и с хорошим результатом", — сказал легкоатлет.
Ранее сообщалось, что ИААФ разрешила 21 российскому специалисту сопровождать атлетов на ЧЕ.
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