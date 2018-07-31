«Виноват СССР»: украинцы о проблемах с допингом

Кения, Эфиопия, Белоруссия и Украина признаны странами с самым высоким риском употребления допинга в легкой атлетике. Теперь представители этих государств будут чаще проверяться на запрещенные препараты. В украинской федерации объяснили включение страны в зону риска соседством с Россией и советским прошлым.

Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) опубликовала проект принципиально новой антидопинговой системы. Организация разделила все страны на три группы риска.

Категория А включается себя страны, где контроль за применение допинга необходим больше всего. Сюда отнесли четыре государства — Украину, Белоруссию, Кению и Эфиопию.

В группе B оказалось большинство европейских стран, а в категории С — государства, располагающие крайне малым количеством легкоатлетов международного уровня.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) все еще не восстановлена в ИААФ. Однако если отечественной организации все же вернут права, то с большой долей вероятности россияне присоединятся к Украине, Белоруссии, Кении и Эфиопии.

В чем заключается суть нововведения? Теперь, начиная с 2019 года, спортсмен из категории А сможет принять участие в Кубке или чемпионате мира, только если им были сданы как минимум три внесоревновательных допинг-теста в течение предшествовавших десяти месяцев.

Оказавшаяся в списке стран с высоким уровнем риска Украина немедленно отреагировала на решение ИААФ. На официальном сайте национальной федерации легкой атлетики (ФЛАУ) был опубликован специальный пресс-релиз. Поделившийся документом в социальных сетях глава организации Игорь Гоцул подписал сообщение словами «о сенсации, которой не было».

«Ряд СМИ распространил информацию о том, что Совет ИААФ на своем заседании в Буэнос-Айресе включил Украину в группы с самым высоким риском допинга. На самом деле это не вполне соответствует действительности.

Несколько лет назад Национальный антидопинговый центр Украины был объявлен не соответствующим требованиям WADA. ИААФ, как один из двигателей олимпийского спорта, отреагировала на это и включила Украину в перечень стран с усиленным антидопинговым контролем.

С тех пор ФЛАУ, Министерство молодежи и спорта провели большой объем работы, чтобы исправить ситуацию. Национальный антидопинговый центр вернул себе соответствие требованиям WADA. На государственном уровне был принят ряд законодательных актов, регулирующих антидопинговую деятельность в украинском спорте. Все эти изменения неоднократно были отмечены на международном уровне, в том числе и ИААФ», — говорится в начале документа.

После этого ФЛАУ объясняет включение страны в группу риска географическим соседством с Россией.

«Учитывая вышеприведенный факт, наше советское прошлое, когда существовало толерантное отношение к допингу в спорте; близкое географическое расположение с Россией, с которой украинский спорт недавно связывали тесные отношения, а также допинг-случаи, которые до сих пор фиксируются в отечественной легкой атлетике, ИААФ продолжает усиленно мониторить нашу антидопинговую деятельность», — отмечается в документе.

Глава украинской федерации Игорь Гоцул отметил, что нововведения ИААФ не доставят много хлопот национальной организации.

«Данное решение — это продолжение жесткой борьбы с допингом, которую ИААФ проводит на протяжении последних нескольких лет. Наша федерация попала в эту категорию не из-за собственных проблем, а потому, что у Национального антидопингового центра были проблемы с WADA.

Сейчас мы будем прикладывать усилия, чтобы выйти из этого списка с жестким мониторингом. Хотя сам факт нахождения в нем не несет никаких проблем, за исключением дополнительных затрат на проведение тестирования», — цитирует Гоцула «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопрос о влиянии соседства с Россией, чиновник рассказал, что спорт в СССР базировался на «жесткой допинговой программе».

«Есть масса свидетельств тому, что результаты советского спорта базировались на жесткой допинговой программе.

Были другие времена, были другие возможности для обнаружения запрещенных препаратов. Неправильно, конечно, говорить, что тогда все поголовно применяли допинг. Но во многом это было именно так», — заявил Госул.