Югорские легкоатлеты завоевали пять золотых медалей в Смоленске

Высокие результаты на первенстве страны по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА показали воспитанники Центра адаптивного спорта Югры.

Как сообщает ugra-news, участие в соревнованиях приняли 87 спортсменов из 31 региона России. Среди золотых медалистов оказался спортсмен из Нефтеюганска Руслан Гусейнов . Он стал лучшим сразу в трех метательных дисциплинах — в толкании ядра, метании копья и диска.

Отметим, что легкой атлетикой спортсмен начал заниматься год назад, но это не помешало парню выйти на всероссийский уровень:

«В начале июля Руслан выступил на чемпионате России «по взрослым», и уже там смог взять бронзу в толкании ядра, — рассказал тренер чемпиона Константин Кунаков. — Результаты Руслана уже подбираются к нормативам мастера спорта в толкании ядра и метании копья. В нынешнем году он выходит из возраста юниоров, а в следующем начнётся целенаправленная подготовка к чемпионату России, где будем бороться и за медали, и за звание мастера спорта».