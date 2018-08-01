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Югорские легкоатлеты завоевали пять золотых медалей в Смоленске
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Югорские легкоатлеты завоевали пять золотых медалей в Смоленске 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Высокие результаты на первенстве страны по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА показали воспитанники Центра адаптивного спорта Югры.
Как сообщает ugra-news, участие в соревнованиях приняли 87 спортсменов из 31 региона России. Среди золотых медалистов оказался спортсмен из Нефтеюганска Руслан Гусейнов. Он стал лучшим сразу в трех метательных дисциплинах — в толкании ядра, метании копья и диска.
Отметим, что легкой атлетикой спортсмен начал заниматься год назад, но это не помешало парню выйти на всероссийский уровень:
«В начале июля Руслан выступил на чемпионате России «по взрослым», и уже там смог взять бронзу в толкании ядра, — рассказал тренер чемпиона Константин Кунаков. — Результаты Руслана уже подбираются к нормативам мастера спорта в толкании ядра и метании копья. В нынешнем году он выходит из возраста юниоров, а в следующем начнётся целенаправленная подготовка к чемпионату России, где будем бороться и за медали, и за звание мастера спорта».
Еще одним отличившимся на всероссийском первенстве юниором из Югры стал Сергей Токарев из Ханты-Мансийска, который победил в забегах на 100 и на 200 метров.
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