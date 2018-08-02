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Мексиканский триатлонист сдал положительный допинг-тест
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Мексиканский триатлонист сдал положительный допинг-тест 

Чемпионат.com 2 часа назад
Мексиканский триатлонист Давид Мендоса сдал положительный тест на допинг на престижных соревнованиях ITU World Triathlon Bermuda. В пробе спортсмена были обнаружены следы эндуробола и его метаболитов. Этот препарат относится к группе гормональных и метаболических модуляторов и входит в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства, сообщает Tri247.
Примечательно, что спортсмен отказался вскрывать допинг-пробу «Б» и признал нарушение антидопинговых правил, но подчеркнул, что допинг попал в его организм из комплекса витаминов, который он принял накануне соревнований в связи с болезнью.
Мендоса утверждает, что намеренно допинг не принимал.
На соревнованиях, прошедших на Бермудских островах, он занял 34-е место из 40 участников. Его результат был аннулирован. Стандартный срок дисквалификации составляет 4 года, но он может быть уменьшен на полгода в связи с признанием вины Мендосой.
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