Мексиканский триатлонист сдал положительный допинг-тест

Мексиканский триатлонист Давид Мендоса сдал положительный тест на допинг на престижных соревнованиях ITU World Triathlon Bermuda. В пробе спортсмена были обнаружены следы эндуробола и его метаболитов. Этот препарат относится к группе гормональных и метаболических модуляторов и входит в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства , сообщает Tri247.

Примечательно, что спортсмен отказался вскрывать допинг-пробу «Б» и признал нарушение антидопинговых правил, но подчеркнул, что допинг попал в его организм из комплекса витаминов, который он принял накануне соревнований в связи с болезнью.

Мендоса утверждает, что намеренно допинг не принимал.

На соревнованиях, прошедших на Бермудских островах, он занял 34-е место из 40 участников. Его результат был аннулирован. Стандартный срок дисквалификации составляет 4 года, но он может быть уменьшен на полгода в связи с признанием вины Мендосой.