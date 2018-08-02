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Ласицкене, Ефимова, Шубенков — главные претенденты на золото Европы
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Ласицкене, Ефимова, Шубенков — главные претенденты на золото Европы 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Первый в истории объединённый чемпионат Европы даст стране настоящих героев.
2 августа в Глазго и Берлине стартует уникальный турнир, который по формату и уровню конкуренции вполне можно сравнить с летней Олимпиадой. Европейские федерации летних видов спорта придумали отличную идею объединить турниры по разным видам под одним брендом и логотипом. Теперь лёгкая атлетика, плавание, велоспорт и другие вида спорта будут в одном флаконе. Как на Олимпиаде. У России, несмотря на все проблемы, есть отличные шансы на медали в большинстве дисциплин. А для некоторых российских спортсменов объединённый чемпионат Европы — прекрасная возможность выиграть золото и навсегда вписать своё имя в историю. Представляем топ-5 главных претендентов на победу на турнире от нашей страны.
Сергей Шубенков
Он очень тяжело переживал отстранение сборной России по лёгкой атлетике от участия в Олимпиаде в Рио в 2016 году. Шубенков стал чемпионом мира в Пекине годом ранее и должен был бороться за олимпийские медали — но не срослось. Спортсмен справился с этим психологическим ударом и сейчас проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Шубенков возглавляет мировой рейтинг с результатом 12,92 секунды на своей коронной дистанции 110 метров с барьерами. Сам атлет предостерегает от поспешных выводов и просит заранее не вешать ему медаль на шею, вспоминая первенство Европы в Цюрихе в 2014 году, когда француз Паскаль Лагард также побеждал всех по ходу сезона, но в решающий момент дрогнул. Тем не менее именно Шубенков — главный и по сути единственный фаворит в Берлине.
Юлия Ефимова
26-летняя пловчиха вполне может выиграть сразу три личных золота на предстоящем чемпионате Европы. У нас вообще подобралась отличная команда в плавании, где помимо Ефимовой отличные шансы на победы есть у Антона Чупкова и Евгения Рылова. Но если молодые парни пока только подходят к статусу мировых лидеров в плавании, то Ефимова может ещё на шаг приблизиться к тому, чтобы войти в историю. Если бы не нервотрёпка с допуском на Олимпиаду в Рио в последний момент, нет сомнений, что сейчас мы говорили бы об олимпийской чемпионке. Юлия отыгралась на чемпионате мира в Будапеште и сейчас обязательно порадует нас золотом.
Мария Ласицкене
Только по большой глупости IAAF и негативного фона вокруг сборной России Мария Ласицкене не стала лучшей легкоатлеткой мира в прошлом году. Она заслуживала также права побороться и за звание лучшей спортсменки мира. Ласицкене выдала сумасшедшую серию из 45 побед на всех соревнованиях, где она принимала участие. Лишь 13 июля на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко эта серия прервалась. Пожалуй, это лишь подстегнёт спортсменку и станет дополнительной мотивацией на чемпионате Европы. Ласицкене как никто заслуживает победы в Берлине. И хотя конкуренция в прыжках в высоту постепенно возрастает, Мария остаётся безоговорочным претендентом номер один на золото.
Илья Захаров и Евгений Кузнецов
Ещё одна гордость России — наша пара в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Они сильны индивидуально, но в команде будут непобедимы на предстоящем чемпионате Европы. В прошлом году в Будапеште они впервые стали чемпионами мира, победив китайцев. Очевидно, на континентальном первенстве китайцев не будет, так что Кузнецов и Захаров постараются одержать новую победу на своём коронном трамплине. Перед началом турнира стало известно, что наши прыгуны решили не включать в программу самый сложный прыжок, чтобы не потерять в качестве, как это случилось на последней Олимпиаде, где сложный прыжок откинул их на седьмое место. Работа над ошибками проведена. Впереди только золото.
Данил Лысенко
Ему всего 21 год, но он уже лучший в своём виде. Видимо, Данил Лысенко решил, что негоже Марии Ласицкене в одиночку тащить российские прыжки в высоту, и стремительно ворвался в элиту лёгкой атлетики. На чемпионате мира в Лондоне в 2017 году он стал серебряным призёром, а в этом году в Бирмингеме на ЧМ в закрытых помещениях выиграл свой первый мировой титул. Лысенко претендует на звание лучшего легкоатлета Европы в июле, показав лучший результат сезона в мире, прыгнув в Монако на 2,40 м. А ещё он признаётся, что немного стесняется Дарью Клишину, потому что она красивая.
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