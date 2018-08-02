Ласицкене, Ефимова, Шубенков — главные претенденты на золото Европы

Первый в истории объединённый чемпионат Европы даст стране настоящих героев.

2 августа в Глазго и Берлине стартует уникальный турнир, который по формату и уровню конкуренции вполне можно сравнить с летней Олимпиадой. Европейские федерации летних видов спорта придумали отличную идею объединить турниры по разным видам под одним брендом и логотипом. Теперь лёгкая атлетика, плавание, велоспорт и другие вида спорта будут в одном флаконе. Как на Олимпиаде. У России, несмотря на все проблемы, есть отличные шансы на медали в большинстве дисциплин. А для некоторых российских спортсменов объединённый чемпионат Европы — прекрасная возможность выиграть золото и навсегда вписать своё имя в историю. Представляем топ-5 главных претендентов на победу на турнире от нашей страны.

Он очень тяжело переживал отстранение сборной России по лёгкой атлетике от участия в Олимпиаде в Рио в 2016 году. Шубенков стал чемпионом мира в Пекине годом ранее и должен был бороться за олимпийские медали — но не срослось. Спортсмен справился с этим психологическим ударом и сейчас проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Шубенков возглавляет мировой рейтинг с результатом 12,92 секунды на своей коронной дистанции 110 метров с барьерами. Сам атлет предостерегает от поспешных выводов и просит заранее не вешать ему медаль на шею, вспоминая первенство Европы в Цюрихе в 2014 году, когда француз Паскаль Лагард также побеждал всех по ходу сезона, но в решающий момент дрогнул. Тем не менее именно Шубенков — главный и по сути единственный фаворит в Берлине.

26-летняя пловчиха вполне может выиграть сразу три личных золота на предстоящем чемпионате Европы. У нас вообще подобралась отличная команда в плавании, где помимо Ефимовой отличные шансы на победы есть у Антона Чупкова Евгения Рылова . Но если молодые парни пока только подходят к статусу мировых лидеров в плавании, то Ефимова может ещё на шаг приблизиться к тому, чтобы войти в историю. Если бы не нервотрёпка с допуском на Олимпиаду в Рио в последний момент, нет сомнений, что сейчас мы говорили бы об олимпийской чемпионке. Юлия отыгралась на чемпионате мира в Будапеште и сейчас обязательно порадует нас золотом.

Только по большой глупости IAAF и негативного фона вокруг сборной России Мария Ласицкене не стала лучшей легкоатлеткой мира в прошлом году. Она заслуживала также права побороться и за звание лучшей спортсменки мира. Ласицкене выдала сумасшедшую серию из 45 побед на всех соревнованиях, где она принимала участие. Лишь 13 июля на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко эта серия прервалась. Пожалуй, это лишь подстегнёт спортсменку и станет дополнительной мотивацией на чемпионате Европы. Ласицкене как никто заслуживает победы в Берлине. И хотя конкуренция в прыжках в высоту постепенно возрастает, Мария остаётся безоговорочным претендентом номер один на золото.

Ещё одна гордость России — наша пара в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Они сильны индивидуально, но в команде будут непобедимы на предстоящем чемпионате Европы. В прошлом году в Будапеште они впервые стали чемпионами мира, победив китайцев. Очевидно, на континентальном первенстве китайцев не будет, так что Кузнецов и Захаров постараются одержать новую победу на своём коронном трамплине. Перед началом турнира стало известно, что наши прыгуны решили не включать в программу самый сложный прыжок, чтобы не потерять в качестве, как это случилось на последней Олимпиаде, где сложный прыжок откинул их на седьмое место. Работа над ошибками проведена. Впереди только золото.