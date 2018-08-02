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Выбираем «Лучшего спортсмена июля»
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Выбираем «Лучшего спортсмена июля» 

Советский спорт 3 часа назад
Экспертная группа определила тройку номинантов на звание «Лучший спортсмен июля».
Претендентами на звание «Лучший спортсмен месяца» стали спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на соревнованиях международного уровня в июле: футболистка «Енисея», обладательница Кубка Европы в составе женской сборной России по пляжному футболу, признанная самым ценным игроком турнира Марина Федорова; серебряный призер восьмого этапа Кубка мира по скалолазанию в скорости Анна Цыганова; чемпион мира по подводному спорту на дистанции 400 м в классических ластах Дмитрий Курако.
Голосовать за спортсменов можно на портале www.kraysport.ru. Кроме этого, победителя конкурса определяют 5 экспертов спортивной отрасли, которые в течение месяца распределят свои 6 баллов между спортсменами. Сумма баллов, которую спортсмены получат исходя из голосов посетителей и экспертов, определит победителя конкурса.
Голосование продлится до 31 августа!
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