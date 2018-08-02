Выбираем «Лучшего спортсмена июля» 

Экспертная группа определила тройку номинантов на звание «Лучший спортсмен июля».
Претендентами на звание «Лучший спортсмен месяца» стали спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на соревнованиях международного уровня в июле: футболистка «Енисея», обладательница Кубка Европы в составе женской сборной России по пляжному футболу, признанная самым ценным игроком турнира Марина Федорова; серебряный призер восьмого этапа Кубка мира по скалолазанию в скорости Анна Цыганова; чемпион мира по подводному спорту на дистанции 400 м в классических ластах Дмитрий Курако.
Голосовать за спортсменов можно на портале www.kraysport.ru. Кроме этого, победителя конкурса определяют 5 экспертов спортивной отрасли, которые в течение месяца распределят свои 6 баллов между спортсменами. Сумма баллов, которую спортсмены получат исходя из голосов посетителей и экспертов, определит победителя конкурса.
Голосование продлится до 31 августа!