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Бобслеист Солдатенков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил
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Бобслеист Солдатенков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 2 августа. Федерация бобслея России дисквалифицировала Александра Солдатенкова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс— служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация спортсмена, которому в июне исполнилось 30 лет, отсчитывается с 23 апреля 2018 года.
Солдатенков в паре с Данилой Савельевым стал бронзовым призером Кубка России — 2017 в Сочи в соревновании двухместных экипажей. Также Солдатенков входил в состав сборной России на ЧМ-2015 в Германии, где вместе с Алексеем Стульневым, Максимом Мокроусовым и Юрием Селиховым стал 11-м в четверках.
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