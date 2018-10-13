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Чемпион мира заступился за Кокорина и Мамаева
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Шубенков: совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков поделился мнением о поступке нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
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8 октября футболисты вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
«Мы во многих аспектах жизни как зависли на перепутье — так и висим до сих пор. Спорт тому хороший пример: у нас и господдержка роскошная, и свобода предпринимательства — соревнуйся, где хочешь. Но раз у нас на дворе капитализм, то я совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева — это если брать вечеринку в Монако. Люди тратят честно заработанные деньги, как хотят и куда хотят. Хотят дебоширить, оскорблять и бить других людей — это уже явно перебор, но для этого есть контролирующие структуры. А «вот просто по-человечески» обидно мне даже не за деньги, которые крутятся в том бизнесе, а за всё то внимание, которым футболисты с лихвой одарены, в том числе со стороны болельщиков. Наверное, в нашей системе это кому-то нужно. А кому, я не знаю», — сказал Шубенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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